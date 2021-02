Formula 1

Formula 1, "Per correre in F1 serve pagare" Jean Alesi dice la verità?

FORMULA 1 - Giuliano Alesi, figlio di Jean Alesi, qualche settimana fa è stato tagliato dalla Ferrari Riders Academy. A causa di risultati anonimi in F2 Alesi junior nel 2021 correrà nella Super GT ma per papà Jean il motivo per cui il figlio non ha fatto il grande salto è anche un altro e lo è espresso chiaramente: "In F1 la meritocrazia non esiste, servono solo soldi, soldi, soldi". Ha ragione?

