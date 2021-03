Bahrain, senza grandi indicazioni, a causa di condizioni meteo rese abbastanza proibitive a causa di vento e sabbia, oltre a temperature molto alte. I vari team e i piloti che sono scesi in pista (altri lo faranno nel pomeriggio) non hanno forzato: Daniel Ricciardo è risultato il più veloce con il tempo di 1'32"203, mentre Mercedes ha dovuto registrare svariati problemi. Bottas infatti ha girato solo 20 minuti circa a causa di un problema al cambio che lo ha fermato per gran parte del tempo: la sostituzione della scatola ha frenato il finlandese. Va in archivio una prima parte di test sulla pista di Sakhir , in, senza grandi indicazioni, a causa di condizioni meteo rese abbastanza proibitive a causa di vento e sabbia, oltre a temperature molto alte. I vari team e i piloti che sono scesi in pista (altri lo faranno nel pomeriggio) non hanno forzato: Daniel Ricciardo è risultato il più veloce con il tempo di 1'32"203, mentreha dovuto registrare svariati problemi. Bottas infatti ha girato solo 20 minuti circa a causa di un problema al cambio che lo ha fermato per gran parte del tempo: la sostituzione della scatola ha frenato il finlandese.

Non è andata meglio alla Ferrari: al termine di un turno tutto sommato tranquillo, ecco uno stop inatteso per Charles Leclerc ha dovuto parcheggiare la sua SF21 per colpa di un problema tecnico: nel pomeriggio toccherà a Carlos Sainz.

TEMPI MATTINATA DAY-1

1 Daniel RICCIARDO McLaren1:32.203 45

2 Pierre GASLY AlphaTauri+0.028 74

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.042 60

4 Esteban OCON Alpine+0.756 55

5 Charles LECLERC Ferrari+1.039 59

6 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.117 63

7 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.539 51

8 Roy NISSANY Williams+2.586 39

9 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.924 15

10 Valtteri BOTTAS Mercedes+4.647 6

