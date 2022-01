La Red Bull, secondo quanto riportato da it.motorsport.com, non avrebbe superato il crash test frontale. Per ottenere l'omologazione dalla FIA, perciò, dovrà rinforzare la parte deformabile anteriore.

Sembra dunque che la messa a punto della monoposto del campione del mondo in carica Max Verstappen sia in ritardo sulla tabella di marcia, anche se dalla scuderia minimizzano e dichiarano che almeno al simulatore la RB18 ha già raggiunto prestazioni identiche a quelle ottenute la scorsa stagione. Non è la prima volta, però, che la RB manifesta problemi di assorbimento degli urti sulla parte anteriore e in questo caso in cui il design è stato modificato per rendere il veicolo più affusolato e aderente al terreno è possibile che ci sia da calibrare meglio la distribuzione delle forze e degli urti.