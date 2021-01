La mia avventura in F1 è finita, ma vorrei correre ancora, anche se la mia famiglia non è totalmente d'accordo. Per i miei figli non è facile capire cosa significhi gareggiare per un pilota, ma in futuro mi comprenderanno. Il campionato IndyCar sembra interessante ed è competitivo, con ottimi piloti. Magari un giorno mi piacerebbe correre ancora nella 24 Ore di Le Mans.