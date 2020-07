Dal nostro partner OAsport.it

Un lunedì positivo per la Ferrari, dal punto di vista del morale. Il primo weekend iridato di F1 a Spielberg (Austria) ha regalato un secondo posto insperato per le effettive difficoltà della SF1000. Un riscontro dettato dalle disgrazie altrui e anche da un grande Charles Leclerc, capace di sfruttare alla perfezione tutto quello che la corsa gli ha concesso.

Al contrario, la prestazione del tedesco Sebastian Vettel non è stata positiva: il quattro volte campione del mondo è stato autore di un altro errore nel corso delle fasi concitate della gara, in lotta con lo spagnolo Carlos Sainz della McLaren. Il tedesco è andato in testacoda e di fatto la sua gara è stata priva di spunti. Il decimo posto finale, alle spalle anche dell’Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi, lo evidenzia. Molto severo il giudizio di Nico Rosberg, ex pilota della Mercedes e campione del mondo nel 2016 all’emittente RTL.

Formula 1 Fernando Alonso firma con Renault per il 2021? Lo spagnolo verso il rientro DA 2 ORE

È stato un evidente errore di valutazione e ormai ne commette continuamente. Leclerc è riuscito a portare la Rossa al secondo posto, lui invece non va oltre il sesto o settimo come obiettivo possibile.

GP Austria Ferrari, Leclerc non nasconde lo sprofondo rosso. Si rischia di buttare due anni DA 5 ORE