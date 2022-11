La Gazzetta dello Sport lancia l'indiscrezione che potrebbe cambiare per sempre il corso della Ferrari in Formula 1: Mattia Binotto lascerà la carica di team principal della scuderia e verrà rimpiazzato da Frederic Vasseur dall'Alfa Romeo. La decisione è stata presa da John Elkann in seguito a un vertice di estrema importanza. Vasseur, 54 anni, prende in mano una scuderia reduce da un quadriennio (2019-2022) fallimentare. L'avvicendamento si concretizzerà a fine stagione.

Binotto al capolinea: un'esperienza fallimentare

In una stagione in cui la Ferrari credeva di avere a disposizione, dopo tanto tempo, una vettura competitiva, il grande sogno è stato subito affossato da un vero e proprio incubo gestionale con a capo proprio Mattia Binotto. Errori tecnici, strategici, di comunicazione ai box. La Ferrari ha mollato la presa nella seconda parte di stagione, concedendo alla Red Bull un comodo percorso verso i titoli piloti e costruttori. Quello firmato da Binotto è un bottino di vittorie troppo povero per strappare una conferma. E allora Elkann si è mosso, cambiando non solo uomini, ma anche la filosofia alla base della leadership in Ferrari. Si chiude così un arco poco fortunato, iniziato nel 2019, quando Binotto prese le redini della scuderia dalle mani di Maurizio Arrivabene.

Chi è Frederic Vasseur

54 anni, originario di Draveil (Francia), Frederic Vasseur è un profilo da lungo corteggiato dalla famiglia Elkann. I primi contatti tra Maranello e l'uomo dell'Alfa Romeo risalgono addirittura alla scorsa estate. La posizione sempre più in bilico di Binotto ha poi convinto Elkann a premere il bottone del cambio. Vasseur, ingegnere e da sempre uomo di corse, si insedia alla guida del Cavallino rilevando i cocci della gestione da parte di un profilo più tecnico in Binotto. Vasseur è alla gestione della Sauber dal 2017, e in precedenza ha ricoperto analoghe cariche gestionali per scuderie in categorie minori.

