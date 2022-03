Grandissima attesa e fari puntati sulle nuove monoposto Mercedes "W13", scese quest'oggi in pista per il primo giorno di test in Bahrain. Da alcuni giorni erano filtrate indiscrezioni su una. Più snella e potenzialmente performante: i test del Bahrain hanno permesso di sciogliere le riserve. Tutti basiti, qualcuno col dente avvelenato : ecco le migliorie delle frecce d'argento!

Nuova modifica Mercedes rispetto ai test catalani: l’ala anteriore della W13 composta da 4 "flap" scende in maniera evidente nella paratia.

Effettivamente, la monoposto presenta un notevole restringimento a livello dei cosiddetti "sidepods", presentandosi ai Test in una versione estremamente snella che ha lasciato un po' tutti basiti.

Modifiche sostanziali, inoltre, anche per le prese d’aria di raffreddamento, più alte e più strette alla vista.

Ve lo avevamo spiegato su questi schermi , continua a rappresentare un problema e in questo senso la ‘nuova’ Mercedes non è immune. Durante i primi giri di oggi con Lewis Hamilton in pista, difatti, la macchinaNonostante la nuova aerodinamica delle monoposto 2022 di Formula 1 consenta di avere più aderenza all’asfalto in curva, procedendo al contempo più velocemente, sul rettilineo si crea un’oscillazione, un rimbalzo che può avere ripercussioni su velocità e traiettoria di guida.