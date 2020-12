La Formula 1 è in apprensione per le condizioni di Sir Frank Williams, storico fondatore della prestigiosa scuderia britannica. Nella giornata di martedì, con un comunicato, la famiglia ha annunciato il ricovero del 78enne manager inglese in una struttura ospedaliera. Nella nota la famiglia Williams sottolinea come Sir Frank sia in condizioni stabili ma ha anche chiesto a media e stampa di rispettare la privacy che venga rispettata la privacy circa le sue condizioni di salute.