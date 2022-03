Max Verstappen, infatti, ha spinto la sua Red Bull al comando per far calare il sipario nella maniera migliore su di sé e sulla tre-giorni di lavoro sul tracciato di Sakhir. L’olandese ha piazzato un ottimo 1:31.973, quindi addirittura un 1:31.720 con gomma rossa C5 (la più soft a disposizione) e ha voluto dare una dimostrazione di forza anche sul time attack, dopo che nelle simulazioni di passo gara aveva già fatto vedere grandi cose. E’ il campione del mondo, e ha voluto chiudere al comando anche l’ultima giornata dei test del Bahrain riservati alla Formula Uno.per far calare il sipario nella maniera migliore su di sé e sulla tre-giorni di lavoro sul tracciato di Sakhir. L’olandese ha piazzato un ottimo 1:31.973, quindi addirittura un 1:31.720 con gomma rossa C5 (la più soft a disposizione) e ha voluto dare una dimostrazione di forza anche sul time attack, dopo che nelle simulazioni di passo gara aveva già fatto vedere grandi cose.

Seconda posizione per Charles Leclerc (Ferrari) in 1:32.415 ottenuto con gomma soft C4, con un distacco di 695 millesimi dalla vetta. Per il monegasco anche una simulazione di passo gara davvero interessante nel finale, per una conferma che la F1-75 sia davvero nata sotto una buona stella. Al terzo posto Fernando Alonso (Alpine) che proprio sotto la bandiera a scacchi stampa un 1:32.698 a 978 millesimi dall’olandese, mentre è quarto il britannico George Russell (Mercedes) in 1:32.759 1.039, quindi è quinto il finlandese Valtteri Bottas (Alfa Romeo) in 1:32.985 a 1.012.

Sesto tempo per il giapponese Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) in 1:33.002 a 1.029 di distacco, settimo per il messicano Sergio Perez (Red Bull) che, nel corso della mattinata, aveva fatto segnare un 1:33.105 a 1.132. Ottavo crono per Mick Schumacher (Haas) in 1:33.151 a 1.178, quindi nono il britannico Lando Norris (McLaren) al suo terzo giorno di lavoro completo visto il perdurare dell’assenza del compagno Daniel Ricciardo. Per il classe 1999 tempo di 1:33.191 a 1.471, mentre completa la top10 Sebastian Vettel (Aston Martin) in 1:33.821 a 1.848.

Undicesimo il cinese Guanyu Zhou (Alfa Romeo) in 1:33.959 a 2.239, davanti al francese Pierre Gasly (Alpha Tauri) a 3.145, davanti a Carlos Sainz (Ferrari) a 3.185 che aveva girato in maniera molto solida nel corso della mattinata. Chiude 14° il thailandese Alexander Albon (Williams) a 3.451, davanti al compagno di scuderia, il canadese Nicholas Latifi a 3.914. Si ferma in 16a posizione il suo connazionale Lance Stroll (Aston Martin) a 4.309, quindi 17° Lewis Hamilton (Mercedes) a 4.497, ancora una volta disinteressato totalmente al cronometro nel corso della mattinata, quindi 18° ed ultimo il danese Kevin Magnussen (Haas) a 6.896.

