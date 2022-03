Ferrari di Leclerc e Sainz. Ma la Un progetto che non rispetta la filosofia del nuovo regolamento”, ma Mattia Binotto, Team Principal della Ferrari, per ora non si scompone. Se è stato dato semaforo verde alla Mercedes un motivo ci sarà... La prima giornata di test si è chiusa in Bahrain e ci ha dato indicazioni positive sulla nuovadi. Ma la Mercedes impressiona già, anche se le soluzioni adottate dopo la prima 'trasferta' a Barcellona hanno fatto storcere il naso a qualcuno. Sono arrivate anche dichirazioni del tipo: “”, ma, Team Principal della Ferrari, per ora non si scompone. Se è stato dato semaforo verde alla Mercedes un motivo ci sarà...

Sulle novità Mercedes

Come è stato sottolineato anche da Toto Wolff, per la messa in pista di questa vettura è stato necessario passare attraverso una verifica della FIA. Sarei sorpreso che vi fosse qualcosa di illegale. Certo, la soluzione agli specchietti ci ha stupito. Dobbiamo parlarne, altrimenti si potrebbe pensare che questi possano avere anche una funzione aerodinamica. [Binotto ad Auto, Motor und Sport]

Sulla Ferrari

La nostra macchina non è molto diversa da quella vista nei test in Catalaunya, di sicuro non come la Mercedes... Abbiamo lavorato sul saltellamento della monoposto, ma la macchina è un'altra rispetto al passato e la prima cosa da fare, è capirla. Ed è quello che stiamo facendo con il pacchetto attuale. Condizioni diverse qui rispetto a Barcellona, ma in generale il calore e la gestione degli avvallamenti in rettilineo sono differenti. Però fa parte del processo di apprendimento capire come adattare la macchina

