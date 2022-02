Al via la stagione di Formula 1 con la prima giornata di test a Barcellona. Un sole splendente, ma temperature basse hanno accompagnato la mattinata sul circuito del Montmelò. Sessione di oggi attesissima per raccogliere i primi feedback dalle nuove vetture. Charles Leclerc è stato il più veloce in pista, con 3 decimi di vantaggio su Lando Norris. Max Verstappen ha completato il maggior numero di giri.

In casa Ferrari il primo a testare la nuova F1-75 è stato Charles Leclerc, mentre nel pomeriggio sarà la volta di Carlos Sainz. Scelta analoga per Mercedes che ha schierato da subito Russell, con Lewis Hamilton subentrante dopo la pausa pranzo. Il campione del mondo Max Verstappen sarà invece al volante della Red Bull per l'intera giornata.

Primi giri dedicati alla raccolta delle informzioni aerodinamiche con le vetture andate in pista dotate di "rastrelli" per la raccolta dati. Le chiacchiere del paddock si sono concentrate sulle pance incavate della Red Bull RB18, davvero sorprendente all'uscita dal box. In casa Alfa Romeo è stato il terzo pilota Robert Kubica a portare in pista la C42, ancora in versione camouflage. La livrea ufficiale verrà svelata il 27 febbraio.

Dopo la prima ora in pista il miglior tempo è stato stampato da Charles Leclerc in 1'21"718, con la gomma C2 (la seconda più dura). Verstappen si concentra su run più lunghi nell'ordine dei 20 giri consecutivi e sarà proprio l'olandese a completare il maggior numero di tornate nelle prime 4 ore, 80, appena uno in più di Leclerc.

Con il passare dei minuti si alzano anche le temperature dell'asfalto e per i piloti viene il momento di montare una gomma più morbida (La C3). Russell è il primo a fare segnare un tempo significativo (1.20.784), migliorato poco dopo da Leclerc in 1.20.165. Per Max Verstappen qualche minuto perso per un controlla al fondo della sua auto, dopo un fuori pista nella ghiaia. Nel finale di sessione Lando Norris porta la McLaren al secondo posto a circa 3 decimi da Leclerc.

CLASSIFICA DAY 1 TEST, MATTINA

Leclerc, Ferrari, 1m20.165s, C3

Norris, McLaren, 1m20.474s, C3

Russell, Mercedes, 1m20.784s, C3

Vettel, Aston Martin, 1m21.276s, C3

Tsunoda, AlphaTauri, 1m21.638s, C3

Verstappen, Red Bull, 1m22.246s, C2

Alonso, Alpine, 1m23.317s, C3

Latifi, Williams, 1m23.379s, C3

Mazepin, Haas, 1m24.505s, C2

Kubica, Alfa Romeo, 1m25.909s, C3

