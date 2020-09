Parlare dei motori ibridi in F1, automaticamente porta a parlare della Mercedes. Non vi sono dubbi che il brand della Stella a tre punte abbia marchiato a fuoco questa era del Circus, considerando i titoli in successione e quelli che arriveranno quest’anno (molto probabilmente) e forse nel 2021. Il 75% circa di GP vinti e i sei titoli piloti e i sei costruttori attuali saranno, salvo sconvolgimenti miracolosi, ulteriormente aggiornati. Un aspetto che non sta rendendo la F1 particolarmente appetibile, visto l’esito scontato delle corse in questa stagione soprattutto.