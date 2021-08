Nella notte tra sabato e domenica, la direttrice e amministratrice delegata del circuito di Spa-Francorchamps Nathalie Maillet è stata ritrovata morta insieme a un'altra persona. Entrambe le vittime sono state uccise nella casa della donna in Belgio. Il marito di Nathalie Maillet, Franz Dubois, si è tolto la vita. La polizia ritiene che a compiere il duplice omicidio sia stato proprio il coniuge.

L'allarme è scattato quando Nathalie Maillet non si è fatta vedere per il finale del Rally del Belgio che si svolgeva sullo storico circuito. In una nota l'autodromo ha espresso le proprie condoglianze: "il circuito, ma anche gli sport motoristici, hanno perso una donna appassionata, forte nelle proprie certezze e sempre con uno sguardo al futuro".

