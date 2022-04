Sale il livello della tensione nel paddock. Siamo reduci dai primi tre GP dell’anno in F1 e la Ferrari si è dimostrata la miglior macchina e la miglior squadra per quanto è accaduto in Bahrain, Arabia Saudita e Australia. La vetta delle due graduatorie (piloti e costruttori) è solo la conseguenza di una F1-75 nata bene e ottimamente sfruttata dai piloti del Cavallino Rampante.

Si sa, quando si vince si è sempre osservati speciali, e anche in questo caso non c’è un’eccezione. Secondo quanto riportato dalla testata tedesca Auto, Motor und Sport, tre team avrebbero chiesto alla FIA di indagare sul legame che c’è tra la Rossa e la Haas, considerato quanto e come la monoposto americana sia stata in grado di progredire rispetto alle ultime stagioni da ultima ruota del carro.

Ad

Non è un mistero che tra Ferrari e la squadra americana ci sia una certa interazione, ma come riportato dal giornale teutonico si parlerebbe di passaggio di informazioni non permesso dal regolamento. Le somiglianze tra la VF-22 della Haas e la F1-75 sono molte e questo ha creato non pochi sospetti sul conto delle due scuderie, soprattutto tenuto conto del fatto che il team americano abbia comunque al suo interno ex ingegneri della Rossa.

Formula 1 Stipendi F1: in testa Hamilton, Leclerc sesto IERI A 09:29

Del resto, per effetto del Balance of Performance, la Haas ha avuto anche modo di sfruttare un numero maggiore di ore rispetto ad altri in galleria del vento e ciò ha favorito lo sviluppo. Da capire come la situazione evolverà e se la Federazione Internazionale deciderà di prendere dei provvedimenti a riguardo.

Leclerc, Schumacher, Villeneuve: il Grand Slam con la Ferrari è roba da miti

Formula 1 Sainz: "La Ferrari aveva bisogno di ripartire da zero" 17/04/2022 A 10:28