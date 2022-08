Daniel Ricciardo e la McLaren si separeranno alla fine del Mondiale 2022. L'annuncio ufficiale è arrivato sui social dalla scuderia britannica e dal pilota. Due stagioni con gli inglesi per il nativo di Perth: l'arrivo nel 2021, un trionfo a Monza e l'ottavo posto finale. Quattro volte a punti quest'anno: in Australia, Azerbaigian, Austria e Francia. Il suo addio potrebbe aprire a Piastri in McLaren, che prima però dovrà risolvere con Alpine dopo il recente annuncio e smentita del suo nuovo ruolo come sostituto di Fernando Alonso.

È stato un privilegio, annuncerò i miei piani futuri a tempo debito

Le parole di Ricciardo

"È stato un privilegio far parte della famiglia McLaren Racing nelle ultime due stagioni. Ma dopo diversi mesi di discussioni con Zak e Andreas abbiamo deciso di rescindere anticipatamente il mio contratto con il team e concordare di separarci reciprocamente alla fine di questa stagione. Annuncerò i miei piani futuri a tempo debito, ma indipendentemente da ciò che porterà questo prossimo capitolo, non ho rimpianti e sono orgoglioso dello sforzo e del lavoro che ho dato alla McLaren, in particolare la vittoria a Monza, la scorsa stagione.

Mi è piaciuto lavorare con tutti alla McLaren sia a bordo pista che a Woking e darò il massimo dentro e fuori pista mentre ci godiamo insieme il resto della stagione. Non sono mai stato così motivato a competere e a far parte di uno sport che amo così tanto e non vedo l'ora di quello che verrà dopo".

