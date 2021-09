Ora è ufficiale. George Russell si schiererà al fianco di Lewis Hamilton nel 2022 dopo che il britannico ha firmato un accordo a lungo termine con la Mercedes. Il team plurivincitore del campionato del mondo ha trascorso gli ultimi mesi a valutare se mantenere l'attuale pilota Valtteri Bottas o promuovere il loro protetto Russell – attualmente in corsa per la Williams – al suo posto. Lunedì, il piano è diventato chiaro quando Bottas ha annunciato che si unirà all'Alfa Romeo la prossima stagione con un accordo pluriennale. E questo ha spianato la strada alla Mercedes per confermare Russell.

L’Alfa Romeo è nell’occhio del ciclone in queste settimane. La seconda auto resta ancora da confermare ed il nostro Antonio Giovinazzi potrebbe perdere il proprio sedile. Il thailandese Alexander Albon, ex pilota Red Bull che attualmente corre con Ferrari nel DTM, è uno dei candidati per rimpiazzare il pugliese che, in ogni caso, dovrebbe restare nell’orbita Ferrari con un ipotetico impegno nell’endurance come già accade per il britannico Callum Ilott. Il secondo classificato della FIA F2 2020, terzo all’arrivo nella 24h di Le Mans 2021 nella classe GTE-Am, ha una minima speranza di debuttare nella massima formula, ma le quotazioni di Albon sono nettamente superiori visto l’impegno diretto da parte della Red Bull. L’attuale protagonista del GT World Challenge Europe Endurance Cup sembra quindi destinato a stare ancora lontano dalla F1.

Attenzione anche in Williams che quasi certamente perderà il britannico George Russell. Quest’ultimo è pronto a gareggiare accanto al connazionale Lewis Hamilton in Mercedes, mentre accanto al canadese Nicholas Latifi non è escluso l’approdo del già citato Albon o dell’olandese Nyck De Vries. Il campione in carica della FIA Formula E, ex vincitore della FIA F2, ha l’occasione di entrare nella massima formula dopo le esperienze nella categoria full-electric e l’impegno nell’endurance tra FIA World Endurance Championship (Team Nederlands) ed European Le Mans Series (G-Drive Racing).

