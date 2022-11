Formula 1

Fratelli di Crozza - Crozza-Binotto sul rincaro benzina: "Le nostre Ferrari vanno a pellet..."

Nella settima puntata di Fratelli di Crozza (in onda in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+) Maurizio Crozza diventa il Team Principal Ferrari Mattia Binotto e commenta la deludente prestazione in Messico: "Siamo arrivati dietro però poteva capitare a chiunque è capitato a noi. Poteva capitare a chiunque avesse la Ferrari e purtroppo la Ferrari ce l’abbiamo noi. Ci ha detto sfiga".

00:04:38, 41 minuti fa