Giovinazzi: "Ferrari? Non era il momento giusto, in futuro avrò la mia chance"

Antonio Giovinazzi cerca di guardare in prospettiva con ottimismo. Il pilota di F1 dell’Alfa Romeo, in un’intervista concessa a Sky Sport, ha parlato del proprio futuro e ovviamente delle decisioni della Ferrari. Non è un mistero che il racing driver italiano, che in passato ha ricoperto il ruolo di terzo pilota della Rossa attivamente, non può essere rimasto indifferente alla notizia dell’ingaggio dello spagnolo Carlos Sainz, al posto del partente Sebastian Vettel, nel 2021. La scuderia di Maranello, in questo senso, ha voluto puntare sull’usato sicuro e ha preferito scegliere un profilo di esperienza, piuttosto che dare una chance a Giovinazzi, ancora non così navigato nel Circus per poter dare determinate rassicurazioni.

Non era il momento giusto per la Ferrari. Ho corso appena 23 Gran Premi. Lo scorso anno sono cresciuto molto durante la stagione, ma per ora non abbiamo ancora corso e sarebbe stato difficile per me. Sono ancora giovane, ma continuando così, lottando e lavorando duramente, potrò avere la mia chance

