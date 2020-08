Disastro Ferrari, con il monegasco che arranca in Q3, sessione nemmeno raggiunta da Vettel che partirà 12°. In seconda fila Hulkenberg.

La Mercedes conferma, ancora una volta, la sua superiorità e la Ferrari mette in mostra, ancora una volta, tutti i suoi limiti. La pole position del Gp del 70° Anniversario è di Valtteri Bottas, mentre Lewis Hamilton per una volta deve accontentarsi del secondo miglior tempo, mentre le due Rosse sono lontane: Charles Leclerc è solo ottavo, mentre Sebastian Vettel è 12°, non riuscendo a qualificarsi per il Q3.

Per Bottas si tratta della 13esima pole position in carriera e alle spalle dei due piloti Mercedes troviamo una seconda fila singolare, composta da Nico Hulkenberg e Max Verstappen.

Grandissima regolarità durante tutte le qualifiche per Bottas, che si ritrova costantemente a battagliare col compagno di squadra per il miglior tempo, anche se lo stesso Hulkenberg si fa sentire.. Nel giro finale, però, centra l'1:25.154 che stacca di soli 0.063 il britannico.

Alle spalle, comunque, c'è il vuoto, perché il tedesco della Racing Point ha quasi un secondo di ritardo e via via tutti gli altri fanno capire che quella di domenica sarà una gara in cui l'inseguimento sarà decisamente difficoltoso perché le due Frecce là davanti hanno decisamente un altro passo. Per quanto riguarda le Ferrari, la rottura del motore nella giornata di venerdì aveva già evidenziato la difficoltà del team di Maranello, ma nemmeno la messa a punto della mattina del sabato è bastata per dare a Leclerc e Vettel quel boost in più per fare bella figura e cercare una buona posizione in griglia.

Charles Leclerc Credit Foto Getty Images

La classifica

POSIZIONE PILOTA SCUDERIA DISTACCO 1 Valtteri Bottas Mercedes 1:25.154 2 Lewis Hamilton. Mercedes +0.063 3 Niko Hulkenberg Racing Point +0.928 4 Max Verstappen Red Bull +1.022 5 Daniel Ricciardo Renault +1.143 6 Lance Stroll Racing Point +1.274 7 Pierre Gasly AlphaTauri +1.380 8 Charles Leclerc Ferrari +1.460 9 Alexander Albon Red Bull +1.515 10 Lando Norris McLaren +1.624

I cinque momenti delle qualifiche

- Partono forte in Q1 le Mercedes, ma sotto tono rispetto al ritmo che potrebbero tenere. La Ferrari si mostra da subito in difficoltà già nel Q1 e Vettel fatica a restare nei qualificati. Bruttissima giornata per Kimi Raikkonen, che non riesce proprio a trovare il ritmo ed è fanalino di coda: partirà ultimo.

- La strategia sulle gomme intanto comincia a prendere corpo e diversi piloti si azzardano a fare giri e tentativi con mescole di varia durezza. Cresce nel frattempo George Russell, che continua a essere una presenza fissa in Q2.

- A 6 minuti dalla fine della seconda sessione, Nico Hulkenberg è messo molto male e figura nell'elenco dei virtuali eliminati. Il suo giro lanciato, però, è un successo che lo fa balzare al secondo posto virtuale, mentre Vettel non riesce a dare potenza alla sua monoposto e chiude fuori dal Q3, con una prova che lo farà scattare dalla 12esima casella.

- Nel Q3 si susseguono le variazioni di gomma, ma le due Mercedes restano quelle da prendere: Hamilton è temporaneamente in testa, con Bottas che lo tallona di un soffio.

- A 2' dalla fine, Hamilton e Bottas continuano a tenere la gomma media e si lanciano in pista per l'ultimo assalto, mentre Hulkenberg e Verstappen ci provano con la morbida. Il finlandese con 1:25.154 piazza un giro da urlo e Hamilton non riesce a fare meglio di lui, ma è vicino. Dietro sfilano Hulkenberg, Verstappen, Ricciardo, Stroll, Gasly e finalmente Leclerc.

La dichiarazione

Lewis HAMILTON: "Non è stato grandioso il mio giro, Valtteri ha fatto un buon lavoro e si è meritato la pole. Per me ultimo giro non perfetto. Sulle gomme, non penso che qualcuno possa farcela con queste gomme più soft, anzi la scorsa settimana qualcuno non è arrivato alla fine".

La statistica chiave

Pole numero 13 in carriera per Bottas, pole numero 92 per Hamilton, ma non sono questi i numeri che interessanto. Perché per Sebastian Vettel si tratta della sua peggior qualifica di sempre.

Il migliore

Nico HULKENBERG: sarebbe troppo facile dire Bottas, che evidentemente ha il miglior tempo, ma il tedesco ha dimostrato di sapersi riprendere dalla situazione difficile del Q2, volare tra i migliori e dare battaglia nel Q3.

Il peggiore

Kimi RAIKKONEN: male male, è veramente brutto vedere un ex campione del suo calibro chiudere addirittura ultimo, peggio di Latifi che non vede un Q2 neanche con il cannocchiale.

