Charles Leclerc è felicissimo per aver conquistato il 4° posto a Silverstone anche se non riesce a capire il perché di questa performance rispetto i dati in possesso della Ferrari durante questo week end. "Sono contentissimo e sono interessato ad analizzare i dati per capire come mai siamo migliorati così tanto".

È il ritratto della felicità Charles Leclerc dopo il 4° posto conquistato a Silverstone (nel secondo week end girato in Gran Bretagna). Il passo gara della Ferrari del monegasco è stato fantastico e la strategia dell'unica sosta ha pagato, tanto che per qualche giro Leclerc ha covato l'idea di andarsi a prendere il podio. È un quarto posto che sa comunque di vittoria per il ferrarista...

Questo quarto posto a me sembra una vittoria. Sicuramente è brutto dire così quando facciamo solo quarti, però dobbiamo essere realistici e guardare alla situazione attuale. Stamattina avrei firmato per concludere ottavo, quindi la quarta posizione è davvero insperata

Qual è stata la chiave per ottenere questo risultato?

Sinceramente non lo so. Non capisco dove abbiamo trovato questa performance, perché anche a fine gara, con le hard andavamo molto bene. Ho addirittura pensato di poter attaccare Bottas, qualcosa che non credevo fosse possibile quest’anno. Sono contentissimo e sono interessato ad analizzare i dati per capire come mai siamo migliorati così tanto. Soprattutto con le dure andavamo molto forte

Al primo pit stop non ho opposto resistenza ad Hamilton?

Alla fine è così, bisogna scegliere le battaglie da combattere. A inizio gara l’ho lasciato passare molto facilmente, perché non era il caso di battagliare. Però alla fine ci ho creduto, mi sono detto che un podio sarebbe stato inaspettato. Ci ho provato, ma non è stato possibile resistere. Comunque, va bene così

Scuro in volto invece Sebastian Vettel...

Siamo reduci da due settimane molto negative, non so cosa sia successo in termini di passo. È un po’ strano, di certo non sono le migliori giornate per me ed è un po’ frustrante. Oggi ci abbiamo provato, ma mi sono girato al primo giro. Non so cosa sia successo, probabilmente ho avuto un colpo dal cordolo e mi ha colto di sorpresa. Siamo tornati in gruppo abbastanza rapidamente, ma la strategia non è stata grandiosa, non abbiamo fatto quello che volevamo fare e non so cosa abbiamo pensato in quel momento, andiamo avanti. Il mio passo è stato lo stesso per le due settimane, non è migliorato. Il feeling è migliore, ma il passo era lo stesso. Questo è un punto interrogativo, ma io non posso farci molto. Cercherò di fare il massimo e di mantenere la calma

