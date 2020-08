Dal nostro Partner OASport.it

Ottima giornata di prove per la Mercedes, l’analisi di Lewis Hamilton, ovviamente, è improntata verso il sereno.

“Credo che in generale sia stata una buona giornata – spiega ai microfoni di Sky Sport – Abbiamo compreso abbastanza bene la macchina e abbiamo avuto anche dei buoni riscontri sulle analisi che avevamo sviluppato la scorsa settimana. Abbiamo adeguato qualche dettaglio e potremo farlo ulteriormente per limare qualche altro centesimo. Non abbiamo stravolto nulla, solamente piccoli dettagli. Non abbiamo portato alcun aggiornamento, ma abbiamo capito come sfruttare nel migliore dei modi qualche area”.

GP 70th Anniversary Hamilton e Bottas paurosi nelle seconde libere, Ricciardo terzo, Leclerc 7°, altro guasto per Vettel DA 2 ORE

Play Icon WATCH Hamilton: "Ho vissuto sensazioni orribili, ho pensato 'ecco, mi superano sul traguardo'!" 00:00:27

GP 70th Anniversary Valtteri Bottas comanda le prime libere davanti a Hamilton e Verstappen, Leclerc 5°, Vettel 7° DA 6 ORE