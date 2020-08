Sebastian Vettel parla in vista del secondo weekend di corse consecutive a Silverstone: "Dobbiamo sfruttare i dati raccolti nella scorsa gara per riprendere il feeling con la macchina".

Secondo week-end consecutivo in terra britannica per la F1. Si disputa domenica il GP del 70° Anniversario, sempre in quel di Silverstone. Sebastian Vettel, apparso ancora tutt’altro che a proprio agio a volante della Ferrari, dovrà riscattare una gara opaca. Ecco le parole del tedesco in vista del nuovo impegno sul circuito britannico, riportate dall'ANSA.

Siamo reduci da una corsa piuttosto difficile per quel che mi riguarda e credo che avere la possibilità di gareggiare nuovamente a Silverstone ad appena una settimana di distanza ci offra una buona occasione per cercare di ritrovare il feeling con la vettura .

Obiettivo ritrovare il feeling: "Venerdì scenderemo in pista potendo contare sui dati raccolti dalla squadra nell’ambito del primo weekend e questo dovrebbe aiutarci perché ci permetterà di lavorare in maniera più focalizzata sui dettagli per cercare di trovare la giusta sintonia con la SF1000".

Gianluca Bruno

