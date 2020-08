Nona vittoria in carriera in Formula 1 per Max Verstappen che sceglie la gomma dura e indovina appieno la strategia giusta, rispondendo colpo su colpo a Bottas e Hamilton. Alla fine il britannico riesce a prendersi almeno la 2a posizione, Leclerc è 4°, Vettel è 13°.

I 7 momenti chiave

-Partenza molto forte di Hamilton, ma Bottas riesce a tenere la testa della corsa per tutto il primo giro. Verstappen, invece, riesce a scavalcare Hulkenberg al 3° posto. Problemi per la Ferrari con Leclerc che perde due posizioni, mentre Vettel finisce in testa-coda e retrocede all'ultimo posto.

-Al 14° giro primo pit stop per Bottas che cambia le gomme e rientra in pista al 6° posto davanti a Leclerc. Hamilton con le unghie riesce a mantenere la posizione davanti a Verstappen prima del pit stop che lo vede rientrare al 6° posto dietro a Leclerc.

-Al 19° giro il pit stop di Leclerc che rientra in pista al 12° posto e il monegasco va subito a superare Norris con un fantastico sorpasso. Sarà l'unica sosta per il monegasco.

-Al 27° giro arriva finalmente il primo pit stop per Verstappen che monta gomme medie, rientra in pista subito alle spalle di Bottas ma l'olandese riesce dopo qualche curva a sorpassarlo sull'esterno.

-Al 33° giro Verstappen e Bottas si fermano per la seconda volta in giornata. L'olandese mantiene la posizione rispetto al finlandese con una vera marcatura a uomo. Hamilton invece non si ferma nonostante un problema di blistering alle gomme posteriori.

-Al 42° giro Hamilton viene richiamato ai box per cambiare le gomme e si piazza al 4° posto dietro a Leclerc che resta con la strategia di una sola sosta. Hamilton però riesce a sorpassare il ferrarista a 7 giri dal termine, prendendosi almeno il podio.

-Al 50° giro ecco che arriva Hamilton a caccia del 2° posto: Bottas respinge i primi due tentativi, ma il britannico supera il compagno di squadra dopo la curva 5. Niente da fare però per la vittoria: Verstappen vince in solitaria con quasi 10 secondi di vantaggio.

