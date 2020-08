Ecco le dichiarazioni dei protagonisti dopo l'avvincente GP del 70° anniversario sulla pista di Silverstone. Hamilton non è soddisfatto della seconda posizione conquistata, ma non si poteva far altro a causa dell'inaspettato blistering avuto dalle gomme in dotazione alle Mercedes.

Max VERSTAPPEN (Red Bull)

Non mi aspettavo di poter vincere, ma nel corso di questa gara avevamo un passo incredibile. Abbiamo gestito alla grande le gomme, è stata una grandissima giornata, sono incredibilmente felice. Non abbiamo mai avuto l’opportunità di metterli sotto pressione, oggi ci siamo riusciti. Probabilmente la gamma con mescole più soft ci ha dato una mano e forse ciò potrà ricapitare a Barcellona. Dipenderà chiaramente dalle condizioni che incontreremo, oltre che dalla messa a punto

GP 70th Anniversary Le pagelle del GP 70° anniversario: Verstappen-Leclerc generazione d'oro, Mercedes in crisi gomme DA 14 MINUTI

Lewis HAMILTON (Mercedes)

È stata una sfida enorme con gli pneumatici. Congratulazioni alla Red Bull e a Verstappen, se guardiamo le gomme avevano qualcosa di più di noi. Per noi è stato inatteso avere un blistering così estremo, ma sono comunque felice per come abbiamo gestito la gara. Ho spinto tanto per riprendere Bottas, ma poi non avevamo modo di riprendere Verstappen. Non è il risultato che volevo, ma va bene. Era da tempo che non ci capitava un problema così, Pirelli ha avuto un guasto settimana scorsa e sono state aumentate le pressioni, ora le gomme sono come dei palloni, non vorrei che una pista come questa ci abbia condizionato. Il primo stint è stato difficile, poi sembrava che potevamo recuperare. Poi ho dovuto gestire il secondo stint, ma non ha fatto la differenza, c’era tanto blistering. Alla fine ho guidato senza gomme, non potevo fare più di così

Valtteri BOTTAS (Mercedes)

È frustrante partire dalla pole position e chiudere terzo. Forse abbiamo un po’ dormito sulla strategia, perché quando Max ci ha superati non abbiamo saputo rispondere in maniera ideale. Dobbiamo imparare da questo fatto. Nel finale ho provato a vedere se c’era una possibilità di tenere il ritmo di Max, però quando ho iniziato a spingere verso la fine si è presentato del blistering. Noi ne abbiamo avuto parecchio quest’oggi, mentre la Red Bull sembra quasi che non l’abbia sofferto, quindi è stato un chiaro vantaggio per loro. È un surriscaldamento delle gomme, è come se bollissero. Infatti si formano delle bolle sulla superficie, che iniziano a farti perdere aderenza. Quindi fatichi a inserire l’auto in curva, perdendo tempo. Adesso andiamo in Spagna e per quanto mi riguarda sarà obbligatorio voltare pagina

Play Icon WATCH Bentornato Alonso! Dai primi successi fino alla Dakar e 24h di LeMans, passando per il Rosso Ferrari 00:02:08

GP 70th Anniversary Leclerc: "È una vittoria questo 4° posto, non so come ci siamo riusciti"; Vettel: "Sono frustrato" DA 34 MINUTI