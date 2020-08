Sergio Perez of Mexico and Racing Point walks in the paddock during previews ahead of the F1 Grand Prix of Australia at Melbourne Grand Prix Circuit on March 12, 2020 in Melbourne, Australia.

Sergio Perez ha osservato i 7 giorni di quarantena previsti dalla legge britannica in materia di coronavirus e potrebbe già rientrare in occasione del GP di domenica, seconda tappa consecutiva a Silverstone, se il tampone cui si è sottoposto oggi, giovedì 6 agosto, dovesse risultare negativo.

Sergio Perez è vicino al rientro. Dopo aver saltato il GP di Silverstone della scorsa domenica per essere risultato positivo al test del coronavirus al rientro da un viaggio in patria, il pilota messicano della Racing Point ha concluso il periodo di isolamento di sette giorni (periodo stabilito dalle leggi britanniche in materia di infezione da Covid-19) ed è pronto a tornare in pista in occasione del GP 70° Anniversario, in programma domenica 9 agosto sempre sul circuito di Silverstone.

Il via libera arriverà dall'esito del tampone di controllo cui si è sottoposto oggi, giovedì 6 agosto: se negativo, la Racing Point lo farà correre al fianco di Lance Stroll. La decisione ufficiale è attesa per domani mattina, venerdì 7 agosto.

Domenica scorsa, la scuderia britannica aveva richiamato Nico Hulkenberg per sostituirlo, ma il pilota tedesco, un ex avendo già corso in passato per la Force India, non aveva potuto prendere il via per uno sfortunato problema tecnico occorso poco prima dell'inizio del GP.

