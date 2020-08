Dal nostro partner OAsport.it

A Silverstone è andata in archivio la terza sessione di prove libere del Gran Premio del 70° Anniversario, ultimo atto prima delle qualifiche che si disputeranno sabato pomeriggio. Ecco cos’è accaduto nell’ora di free practice disputatasi quest’oggi.

Nei primi venti minuti succede poco, gli unici a girare sono i piloti della Ferrari e quelli della McLaren. Peraltro il team di Maranello ha scelto di sostituire i motori su entrambe le vetture. Mossa scontata per la monoposto di Sebastian Vettel, vittima ieri pomeriggio di un problema proprio alla power unit, meno per quanto riguarda Charles Leclerc. La sessione decolla solamente dopo mezz’ora, quando un po’ tutti decidono finalmente di scendere in pista. Chiaramente, le Mercedes si pongono subito in testa alla classifica. Valtteri Bottas e Lewis Hamilton sono separati da sei piccoli centesimi in favore del finlandese.

La novità è che non c’è un abisso tra la Casa di Stoccarda e le altre monoposto, almeno per il momento. Verstappen come di consueto si propone come terza forza in campo, attestandosi a due decimi dal leader. Un ottimo Gasly è momentaneamente quarto a mezzo secondo. Il francese testimonia l’ottima forma delle Alpha Tauri, che appaiono davvero pimpanti in quanto restano a lungo nella metà alta della classifica dei tempi. I ferraristi rimangono invece fermi ai box e scivolano indietro. Nel frattempo Hamilton non ci sta a restare alle spalle a Bottas e torna in pista, realizzando il miglior crono.

A venti minuti dal termine c’è un lampo di Lando Norris con gomma media. Il giovanissimo britannico della McLaren firma un ottimo 1’27”2 grazie al quale supera Hamilton di 8 centesimi e Bottas di 2 decimi. Tornano in pista anche le Ferrari, dal canto loro con mescola morbida. Leclerc si infila tra le Mercedes, mentre Vettel conferma di pagare perennemente quattro/cinque decimi al compagno di squadra. La leadership di Norris dura cinque minuti, sino a quando Bottas decide di alzare il volume della radio, migliorando il crono di riferimento di quattro decimi. È anche vero che il finlandese ha usato gomma rossa. Quando Hamilton fa altrettanto, rifila due decimi al compagno. Nel frattempo Verstappen accusa qualche piccola noia al cambio e non incide. La sessione finisce senza ulteriori cambiamenti, con Norris che resta terzo appena davanti alle due Racing Point. Sesto Leclerc, mentre Vettel è mestamente tredicesimo.

I risultati delle FP3

1 L. Hamilton Mercedes 1’26″621 2 V. Bottas Mercedes 1’26″784 3 L. Norris McLaren 1’27″202 4 N. Hulkenberg Racing Point 1’27″256 5 L. Stroll Racing Point 1’27″263 6 C. Leclerc Ferrari 1’27″328 7 M. Verstappen Red Bull 1’27″455 8 A. Albon Red Bull 1’27″474 9 E. Ocon Renault 1’27″496 10 C. Sainz McLaren 1’27″627 11 P. Gasly AlphaTauri 1’27″659 12 D. Kvyat AlphaTauri 1’27″754 13 S. Vettel Ferrari 1’27″811 14 R. Grosjean Haas 1’28″076 15 N. Latifi Williams 1’28″125 16 G. Russell Williams 1’28″349 17 A. Giovinazzi Alfa Romeo 1’28″468 18 K. Raikkonen Alfa Romeo 1’28″538 19 D. Ricciardo Renault 1’28″710 20 K. Magnussen Haas 1’29″305

