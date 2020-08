Dal nostro partner OAsport.it

Valtteri Bottas ha conquistato la pole position del GP del 70° Anniversario, quinta tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Silverstone. Il finlandese si è reso protagonista di un giro perfetto ed è riuscito ad avere la meglio nei confronti del compagno di squadra Lewis Hamilton, per la consueta doppietta della Mercedes che si presenta come la grande favorita per l’uno-due anche in gara. Valtteri Bottas è reduce dall’undicesimo posto nel GP di Gran Bretagna a causa di una foratura e domani vorrà prontamente riscattarsi, provando a restare davanti al Campione del Mondo.

Il nordico ha analizzato la sua prestazione subito dopo le qualifiche:

Una bellissima sensazione, è stato un giro speciale e ho avuto belle sensazioni. Sono riuscito a dare il meglio di me stesso e penso di avere tirato fuori il massimo dalla macchina, siamo riusciti a fare progressi sull’assetto rispetto a settimana scorsa ed è per questo che la posizione in griglia è migliore. Trovo che sia fantastico guidare una macchina così. Ovviamente quando parti dalla pole puoi solo pensare a vincere, abbiamo il passo e il mio primo obiettivo è scattare bene: domani voglio vincere

Non particolarmente soddisfatto della seconda posizione, invece, Lewis Hamilton: "Non è stato grandioso il mio giro, Valtteri ha fatto un buon lavoro e si è meritato la pole. Per me ultimo giro non perfetto. Sulle gomme, non penso che qualcuno possa farcela con queste gomme più soft, anzi la scorsa settimana qualcuno non è arrivato alla fine. Non penso che ci potrà essere la strategia con una sola sosta".

Chi non sorride per niente, infine, è la Ferrari, che si ritrova con Charles Leclerc ottavo e Sebastian Vettel addirittura 12°. Molto lucido nell'analisi il monegasco: "Forse il piazzamento di oggi è più realistico rispetto a quello di settimana scorsa. Con le gomme medie avevamo un buon passo, mentre quando abbiamo messo le soft abbiamo perso qualcosa. Non so quanti piloti abbiano fatto il tempo con le medie nell’ultimo tentativo nel Q3, so solo che noi abbiamo fatto tantissima fatica a tenere performanti le gomme sino all’ultimo settore. L’asfalto era già aggressivo settimana scorsa, ma questo weekend lo è ancora di più".

Infine il tedesco è sconsolato:

Siamo qui perché non siamo più veloci, siamo stati battuti in maniera netta e non per sfortuna. Sarà difficile fare punti ma io darò il massimo. La pista mi piace, settimana scorsa non ho potuto girare molto ma questo non conta: penso di sapere cosa ci vuole per andare bene, rispetto a settimana scorsa non è cambiata la posizione e sembra che c’è qualcosa che non riusciamo a cambiare

