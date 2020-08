Il pilota tedesco si lamenta per la strategia studiata dalla Ferrari che lo ha portato fuori dalla zona punti. Non si è fatta attendere la risposta del Team Principal Binotto.

È un Vettel scuro in volto quello che si è presentato in conferenza stampa

Siamo reduci da due settimane molto negative, non so cosa sia successo in termini di passo. È un po’ strano, di certo non sono le migliori giornate per me ed è un po’ frustrante. Oggi ci abbiamo provato, ma mi sono girato al primo giro. Non so cosa sia successo, probabilmente ho avuto un colpo dal cordolo e mi ha colto di sorpresa. Siamo tornati in gruppo abbastanza rapidamente, ma la strategia non è stata grandiosa, non abbiamo fatto quello che volevamo fare e non so cosa abbiamo pensato in quel momento, andiamo avanti

Il mio passo è stato lo stesso per le due settimane, non è migliorato. Il feeling è migliore, ma il passo era lo stesso. Questo è un punto interrogativo, ma io non posso farci molto. Cercherò di fare il massimo e di mantenere la calma

Mattia BINOTTO (Team Principal Ferrari)

Il quarto posto è il massimo in questo momento. Bella rimonta di Leclerc, abbiamo ritrovato il ritmo in gara. Ieri abbiamo faticato in qualifica, ottenendo una posizione scomoda in griglia. Poi oggi abbiamo tenuto un bel ritmo. Come mai questo 4° posto? Noi perdevamo molto nelle curve veloci. Oggi con le condizioni ambientali e il tipo di gomma abbiamo trovato l’assetto giusto

Vettel ha detto che la strategia non è stata corretta

Non credo che Vettel abbia perso fiducia. Sono state due gare consecutive difficili per lui. Sulle strategie c’è poco da dire. Abbiamo un po’ anticipato la sua sosta, è finito dietro Raikkonen, ma sapevamo che lo avrebbe ripassato. Era 12° ed è arrivato 12°. A Barcellona sarà un’altra pista rispetto a Silverstone, con un diverso carico aerodinamico che dovrà essere portato al limite. Se cambiare telaio aiuterà Sebastian, lo faremo. Non credo che non avere blistering ci aiuterà a Barcellona, al momento non abbiamo punti di forza

Sulla Racing Point?

Quanto fatto dalla Racing Point è illegale, c’è una violazione di un regolamento. È come copiare un compito, c’è chi lo copia e chi lo passa… Ognuno guarda al proprio interesse

