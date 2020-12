Siamo arrivati all'ultimo atto di questa stagione. Dopo la vittoria incredibile di Sergio Perez in Bahrain, la Formula 1 torna in pista nel buio di Abu Dhabi per l'ultimo giorno di scuola. Nonostante i mondiali già assegnati da tempo, c'è comunque tanta carne al fuoco. Prima di tutto il ritorno di Lewis Hamilton al volante della Mercedes. L'inglese è risultato negativo ai quattro tamponi e sarà quindi regolarmente in pista, con Russell che ritorna tristemente alla sua Williams. The King is back quindi, anche se questo lascia un po' di tristezza ai tanti appassionati che volevano rivedere George al volante della vettura della Stella. Interessante anche capire come reagirà Valtteri Bottas, battuto sotto tutti i punti di vista dal giovane compagno rookie sulla stessa vettura. Infine vedremo l'ultima gara con la Ferrari per Sebastian Vettel: si chiude un'altra epoca a Maranello, purtroppo avara di successi.