Dopo sei anni è arrivato il momento dei saluti per Sebastian Vettel e la Ferrari: quello di Abu Dhabi è stato l'ultimo gran premio al volante della Rossa per il pilota 4 volte campione del mondo. Nonostante nelle sei stagioni con la scuderia di Maranello, dal 2015 al 2020, Vettel non sia mai riuscito a vincere il titolo iridato, è rimasto un grande legame tra le due parti, come dimostra il saluto finale dell'ex Red Bull.