Proprio a causa di quella manovra in Bahrain, il monegasco dovrà scontare una penalizzazione di tre posizioni sulla griglia di partenza nella gara di domenica. Nella conferenza stampa della vigilia, Charles Leclerc si è soffermato proprio su quell’incidente: “In molte gare ho guadagnato diverse posizioni al via e questo mi ha aiutato nell’ottenere punti preziosi in questa stagione. Però al Sakhir non ha funzionato. Devo essere più freddo, gestire meglio le situazioni“. L’alfiere del Cavallino Rampante ha poi proseguito: “Ad esempio, anche superare Verstappen non mi avrebbe dato nessun vantaggio, perché la Red Bull è più veloce di noi. Non ho dato scelta ai commissari, dovevano punirmi e hanno fatto bene dandomi tre posizioni in griglia“.