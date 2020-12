Charles Leclerc dovrà scontare una penalizzazione sulla griglia di partenza del GP di Abu Dhabi 2020, ultima tappa del Mondiale F1 che si correrà domenica 13 dicembre sul circuito di Yas Marina negli Emirati Arabi Uniti. Il monegasco subirà una retrocessione di tre piazzole rispetto al risultato che otterrà nelle qualifiche di domani e dunque scatterà molto più indietro rispetto a quanto realmente ottenuto. Il Gran Premio del pilota della Ferrari incomincerà dunque in salita a causa di quanto successo domenica scorsa in occasione del GP del Sakhir andato in scena sull’omonimo circuito in Bahrain.