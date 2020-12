Sebastian Vettel ha concluso la sua avventura alla Ferrari dopo sei anni.Il tedesco ha salutato la Scuderia di Maranello con un deludente 14mo posto nel GP di Abu Dhabi, chiudendo una stagione lacunosa in termini di risultati a causa di una monoposto caratterizzata da una serie molteplice di criticità tecniche (è riuscito comunque a salire sul terzo gradino del podio nel GP di Turchia). Il quattro volte Campione del Mondo dà l’addio al Cavallino Rampante dopo aver collezionato 14 vittorie e dopo aver lottato per un paio di titoli iridati, senza però riuscire a completare la missione per cui era approdato alla Rossa. Il teutonico ora si appresta ad abbracciare l’Aston Martin, per cui correrà nella prossima stagione.

Sebastian Vettel ha parlato in italiano ai microfoni di Sky Sport F1: “Gli ultimi sei anni sono stati molto speciali per me. All’inizio un sogno, alla fine un po’ triste. Sono contento di fare un prossimo step per me, mi dispiace per la squadra, hanno sempre un grande affetto per me. Mi mancherete“. L’ex alfiere della Red Bulla ha proseguito: “Non parliamo della gara. Sono contento di tornare a casa e di stare un po’ con la mia famiglia, festeggiamo il Natale e speriamo che il prossimo anno sia migliore per tutti, senza Covid. Oggi sono contento e triste allo stesso tempo”. E sul futuro: “Voglio andare ai box per l’ultima volta e poi penso che con la nuova scuderia lavoreremo a gennaio“.

Charles Leclerc (Ferrari)

“Non vedo l’ora dell’anno prossimo per vedere gli step in avanti che abbiamo fatto, perché ne abbiamo fatti. Dobbiamo vedere quanto rispetto agli altri. Voglio ringraziare Vettel per quanto ha fatto per il team, è stato bello averlo dall’altro lato del box per due anni come persona e come pilota. Vediamo il prossimo anno, ma spero in una stagione positiva“.

