L’addio di Sebastian Vettel alla Ferrari segna anche la fine della convivenza del veterano di Heppenheim nel box rosso con Charles Leclerc. La coppia formata dal giovane talento e dal campione affermato ha fatto a lungo scintille in pista, arrivando non di rado al contatto, ma - come riporta Formula Passion - ha dimostrato di saper scindere gli episodi interni al circuito dal rapporto al di fuori dei tracciati. Non deve stupire quindi l’omaggio offerto da Charles Leclerc al quattro volte campione del mondo nell'ultima gara da ferrarista, con tanto di casco ‘dedicato’ e scritta “grazie Seb” in bella vista. In una giornata ricca di celebrazioni nonostante il deludente responso della pista – con entrambe le rosse fuori dai punti ad Abu Dhabi – Leclerc e Vettel hanno trovato il tempo anche di salutarsi con un bello scambio di caschi.