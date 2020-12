La notizia che tutti i tifosi della Mercedes stavano aspettando: dopo settimane di isolamento e di assenza dai circuiti, Lewis Hamilton potrà tornare al volante della sua W11. Decisivo l'esito negativo dell'ultimo tampone eseguito prima della partenza per Abu Dhab i, ultima tappa del mondiale di Formula 1 . Dopo l'ottima prova offerta nell'ultimo GP di Sakhir , invece, tornerà alla guida della Williams George Russell , il pilota che aveva sostituito - senza farlo rimpiangere - il sette volte campione del mondo e che avrebbe dovuto prendere il suo posto anche sul circuito di Yas Marina in caso di nuova assenza del pilota britannico.

"Lewis Hamilton correrà questo fine settimana il GP di Abu Dhabi. Lewis è risultato negativo al tampone effettuato mercoledì, prima del completamento del periodo di auto-isolamento in Bahrain. Questo gli ha permesso di volare ad Abu Dhabi quest’oggi, dove è risultato negativo all’arrivo. Lewis ha, così, completato i protocolli richiesti dalla Federazione internazionale per poter accedere al paddock venerdì e poter prendere parte alla corsa in programma nel settimana. George Russell torna alla Williams per l’ultimo appuntamento della stagione 2020".