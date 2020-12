Si sarebbe aspettato ben altro il monegasco Charles Leclerc nel GP di Sakhir, penultimo round del Mondiale 2020 di F1 . Il pilota della Ferrari aveva emozionato tutti: un giro ai limiti della perfezione e una quarta piazza insperata su di un tracciato non favorevole alla SF1000. In gara, purtroppo per lui e per la Rossa, tutto quello che di buono era stato costruito è stato distrutto in pochissimo tempo . La partenza al via non era stata brillante e nel tentativo di recuperare la posizione persa è arrivata una forzatura in curva-4 . La conclusione è stata una frenata a ruote bloccate, il contatto con la Racing Point del messicano Sergio Perez e il coinvolgimento della Red Bull dell’olandese Max Verstappen .

Per Charles e Max sono arrivati due ritiri, mentre per Perez una vittoria incredibile, frutto di una corsa dall’epilogo davvero imprevedibile. Per quanto riguarda il ragazzo del Principato, le brutte notizie non sono finite qui. Come riferito da Sky Sport, il ferrarista ha subito una penalità: 3 posizioni in griglia per il prossimo GP di Abu Dhabi e 2 punti sulla patente. Ciò significa che per Charles l’ultimo atto sarà decisamente in salita.