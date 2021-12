Cala il sipario sulla Formula 1 2021. Negli Emirati Arabi Uniti scopriremo il Campione del mondo di questa fantastica, incredibile e stupenda stagione. 369,5 punti per Hamilton e Verstappen, chi vince si porterà a casa il mondiale. Cosa chiedere di più? Dopo la gara di Jeddah, prepariamoci a fuochi d'artificio ad Abu Dhabi. Impossibile indicarne un favorito. Ultimo giorno di scuola per tutti, soprattutto per Kimi Raikkonen, che gareggerà per l'ultima volta in Formula 1. Un ritiro paragonabile a quello di Valentino Rossi, una leggenda assoluta dell'automobilismo che se ne va. Orari canonici, diretta in chiaro anche su TV8.

Programma GP di Abu Dhabi

Venerdì 10 dicembre

Prove Libere 1: ore 10:30 - 11:30

Prove Libere 2: ore 14:00 - 15:00

Sabato 11 dicembre

Prove Libere 3: ore 11:00 - 12:00

Qualifiche: ore 14:00 - 15:00

Domenica 12 dicembre

Gara: ore 14:00 - 16:00

GP di Abu Dhabi in tv: la gara in diretta su Sky e TV8

L'intero weekend del GP di Abu Dhabi sarà trasmesso in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile su Sky Sport F1 HD (canale 207 del satellite), con la possibilità, per questo appuntamento, di seguire le dirette in chiaro di qualifiche e gara su TV8 (canale 8 del digitale).

GP di Abu Dhabi in Live-Streaming

Il GP di Abu Dhabi sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet. Eurosport vi fornirà invece la diretta scritta minuto per minuto della gara.

