Non ci saranno investigazioni né reprimende nei confronti di Lewis Hamilton per la manovra che ha ostacolato Nikita Mazepin durante la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi, ultima e decisiva prova del Mondiale 2021 di Formula 1. Il britannico tira un sospiro di sollievo e non rischia quindi di incorrere in penalità sulla griglia di partenza della gara. A 11 minuti dalla conclusione della terza sessione di prove libere in quel di Yas Marina, il sette volte campione del mondo della Mercedes aveva compromesso il giro veloce di Mazepin in corrispondenza della curva 3, la piega verso sinistra che coincide con la caratteristica uscita dai box del circuito.

Ad

GP Abu Dhabi Verstappen: “Competitivi sul passo gara, marca ritmo sul giro secco” 20 ORE FA

Hamilton: "Continuiamo a combattere contro il razzismo"

GP Abu Dhabi Binotto: "Ritorno di Jean Todt in Ferrari? Solo voci" 20 ORE FA