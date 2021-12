In perfetta consonanza con lo stile hollywoodiano che l'ha contraddistinto lungo tutta la stagione, il Mondiale di Formula 1 2021 si decide all'ultimo giro di un incredibile Gp di Abu Dhabi, e lo vince Max Verstappen su Red Bull quando sembrava comodamente in tasca a Lewis Hamilton e la Mercedes. Decisivo un incidente a cinque giri dal termine della Williams di Latifi - paradossalmente motorizzata Mercedes - che ha imposto l'ingresso della Safety car, azzerando il robusto vantaggio del britannico e offrendo all'olandese la possibilità di montare gomme nuove per l'attacco decisivo in un solo giro. Un grande Carlos Sainz su Ferrari chiude 3° e supera il compagno Leclerc in classifica. Mercedes si consola col titolo Costruttori.

TUTTO NEL PRIMO E NELL'ULTIMO GIRO

Ad

La contesa si consuma nel primo giro ne nell'ultimo giro: Hamilton parte meglio a dispetto delle gomme medie, e sfila al comando in curva 1. Verstappen sfrutta il grip delle gomme per provare a restituire subito la pariglia, e alla fine del rettilineo più lungo sferra il consueto attacco all'interno, senza troppe cortesie. Hamilton è costretto ad allargare, ma Max resta in pista, rispettando in questo senso il regolamento. Lewis mantiene la posizione tagliando la variante, tuttavia in direzione gara non ritengono di investigare e di imporgli di restituire la posizione. E l'inglese sfrutta il miglior setup e la miglior strategia per prendere il largo. Fino alle ultime fasi, quando la Safety car gli sbriciola il vantaggio accumulato e Max è rapido ad andare a cambiare gomme, mettendosi nella condizione di attaccare alla ripartenza e vincere clamorosamente una mini gara da 5 chilometri che vale un titolo Mondiale.

GP Abu Dhabi Contatto Verstappen-Hamilton: la direzione gara non interviene 2 ORE FA

Seguono aggiornamenti!

Ciao Raikkonen, l'ultimo campione del mondo della Ferrari

GP Abu Dhabi Contatto Verstappen-Hamilton: la direzione gara non interviene 2 ORE FA