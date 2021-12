Incredibile. Ci ho provato per tutta la gara, ho continuato a lottare. Ho avuto l’opportunità all’ultimo giro ed è incredibile. Ho anche un crampo. Questa è davvero una follia, è pazzesco. Non so neanche cosa dire. I ragazzi del mio team lo meritano, li adoro tantissimo. Mi è piaciuto tantissimo lavorare con loro, sin dal 2016. Ma quest’anno è stato incredibile. Finalmente è arrivata un po’ di fortuna anche per me. Max Verstappen ha vinto il titolo di campione del mondo di Formula 1 con un incredibile finale, con il sorpasso ad Hamilton all'ultimo giro del GP di Abu Dhabi. Queste le parole a caldo dell'olandese, parole cariche di emozioni: "

Voglio ringraziare Checo. Ha guidato con il cuore. Ha fatto un grande lavoro di squadra, è uno straordinario compagno. Voglio dire al mio team che sanno che li adoro. Spero di continuare insieme a loro per 10-15 anni. Non c’è alcun motivo per cambiare. Io voglio restare con loro per il resto della vita. Spero che me lo permettano. Pazzesco. Sono felicissimo. A Christian e a Helmut, che mi hanno dato fiducia fin dal 2016: il nostro obiettivo era vincere il campionato e finalmente ci siamo riusciti".

Dopo la premiazione del podio, Max Verstappen, nuovamente intervistato, ha aggiunto altre parole: “Sin da piccolo il mio sogno era diventare un pilota di F1, ora vincere un titolo mi fa capire quanto sia incredibile, tutti gli anni che ho trascorso per ottenerlo. Riuscirci all’ultimo giro è stato pazzesco, mi tornano in mente tutte le persone che mi hanno accompagnato fino a qui”.

Ultima battuta sul grande sconfitto di oggi: “Lewis Hamilton è un pilota fantastico, ci ha reso la vita difficilissima, un avversario durissimo. Tutti si sono divertiti a vedere il nostro duello, poteva andare in un verso o nell’altro oggi, ma so già il prossimo anno saremo di nuovo qui a battagliare”.

