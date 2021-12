all’articolo 48.8, La risposta della FIA è stata negativa per Mercedes, con le motivazioni ufficiali spigate nel comunicato che trovate qui sotto. Il primo dei due ricorsi Mercedes è stato respinto. La scuderia tedesca si era appellata contestando un sorpasso di Verstappen su Hamilton effettuato in regime di safety car., con le motivazioni ufficiali spigate nel comunicato che trovate qui sotto.

Ad

Di fatto la FIA non l’ha considerato un sorpasso, riconoscendo che seppur ci sia stato una breve cambio di posizione, non è avvenuto prima della linea di ripartenza-traguardo.

GP Abu Dhabi Contatto Verstappen-Hamilton: la direzione gara non interviene 6 ORE FA

Mercedes ha ancora una speranza: l'aticolo 48.12

Dunque alla Mercedes non resta che la contestazione all’articolo 48.12, ovvero sulla regolarità della procedura di ripartenza dopo l’uscita della safety car. O meglio, Mercedes protesta per quanto avvenuto ancora durante la presenza della safety car in pista, quando i controllori di gara hanno dato l'ordine a cinque vetture doppiate - Lando Norris, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Charles Leclerc e Sebastian Vettel - di passare la safety car prima della ripartenza. Questo non sarebbe stato permesso agli altri doppiati in pista in quel momento, ovvero Daniel Ricciardo, Lance Stroll e Mick Schumacher (doppiati anche loro, ma non nel gruppo tra Hamilton e Verstappen). Da qui la base delle proteste Mercedes e teoricamente il punto più delicato che proprio in questi minuti la FIA sta prendendo in considerazione con la commissione in seduta d'urgenza.

Ciao Raikkonen, l'ultimo campione del mondo della Ferrari

GP Abu Dhabi "Stanno falsando il Mondiale". Il team radio al veleno di Hamilton UN' ORA FA