Lewis Hamilton è davanti alla leggenda e, fidatevi, è il primo a saperlo. Il "Re Nero", infatti, dà il via al suo fine settimana del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiduesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, con la consapevolezza che domenica nella notte di Yas Marina potrebbe alzare al cielo il suo ottavo titolo iridato.

Ad

Con la stagione che abbiamo vissuto, non tanti avrebbero pensato che saremmo arrivati all’ultima gara così vicini

GP Abu Dhabi GP di Abu Dhabi 2021 in Diretta tv e Live-Streaming IERI A 19:18

Un traguardo che inserirebbe il suo nome lassù, nel Gotha assoluto, laddove nemmeno Michael Schumacher è stato in grado di arrivare. Per questo motivo, dopo le vittorie di Interlagos, Losail e Jeddah, il portacolori della Mercedes è pronto, anzi prontissimo per il grande evento, e lo ha ribadito con forza nel corso della conferenza stampa di rito, che ha sancito il via ufficiale del weekend. Per l’occasione, a fianco dell’inglese c’era proprio il suo rivale numero uno, Max Verstappen. Una occasione ulteriore per regalare ancora un po’ di pressione al pilota olandese.

"Siamo in un territorio nuovo anche come team, un punto mai raggiunto da nessuno. Con la stagione che abbiamo vissuto, non tanti avrebbero pensato che saremmo arrivati all’ultima gara così vicini. Inoltre, mai nessuno ha vinto 8 titoli. So bene cosa ho dovuto fare per arrivare in questo mondo ed a questo livello, per cui mi sento grato per l’opportunità. Come ho vissuto questi ultimi giorni? Ho avuto modo di rimanere a Dubai per allenarmi e recuperare dopo la gara di Jeddah, prima di arrivare qui. Niente di particolare, solita ruotine".

Una collisione?

"Come pilota non pensi a queste cose, cerchi di affrontare il weekend al meglio e, soprattutto, di vincere la gara. I media ci sguazzano, io non ho molto altro da aggiungere. Non posso controllare cosa avviene vicino o attorno a me. Dal mio punto di vista non pensavo che saremmo arrivati pari ad Abu Dhabi, abbiamo centrato una rimonta incredibile e non avrebbe senso sprecare ora energie mentali pensando a questi rischi. So che gli steward hanno pronte penalità anche in fatto di punti, ma spero non ce ne sia la necessità".

Sarebbe il titolo più importante della carriera?

"Al momento mi sembra un campionato come tutti gli altri, non penso sia una somma rispetto a quelli precedenti, dopotutto ogni anno si riparte da zero. Inizi ad allenarti e pensi di andare a caccia del titolo. Non parto ogni anno con il numero 1, ma con il mio 44, perchè tutto è di nuovo in ballo".

Hamilton: "Continuiamo a combattere contro il razzismo"

GP dell'Arabia Saudita Verstappen penalizzato di 10", Hamilton senza colpe 05/12/2021 A 23:25