Sarà Max Verstappen a partire dalla pole position nella decisiva sfida con Lewis Hamilton del Gp di Abu Dhabi, ultima prova del Mondiale 2021 di Formula 1. L'olandese ha sfruttato il colpo d'astuzia del team Red Bull, che nel primo tentativo in Q3 ha sacrificato il giro di Sergio Perez per offire scia a Max sui due lunghi rettilinei. Ne è venuto fuori un tempone che ha staccato di quasi mezzo secondo l'inglese della Mercedes. In seconda fila la McLaren di Lando Norris, 3° davanti a Perez. In casa Ferrari Sainz (5°) meglio di Leclerc (7°). Ma se la qualifica ha visto prevalere Verstappen, in gara andrà verificata la scelta delle gomme, opposta fra i due team rivali.

INCOGNITA GOMME

Ad

Nella Q2 che decide con quali gomme si parte in gara, infatti, la Mercedes ha qualificato entrambi i piloti con gomme medie gialle, mentre in casa Red Bull hanno optato per le morbide rosse, dopo che lo stesso Verstappen aveva spiattellato la gialla con cui aveva fatto un tempo più che sufficiente per passare il taglio. Non è dunque chiarissimo se si sia trattato di strategia pura o di una scelta in qualche modo forzata. Certo la mossa della Red Bull appare un modo di attaccare per difendersi, così come il basso carico montato sull'ala posteriore. E se in partenza Max avrà un vantaggio, sulla lunga distanza la Mercedes ha certamente maggior margine di gestione.

GP Abu Dhabi Hamilton ostacola Mazepin nelle libere 3: niente penalità 3 ORE FA

GRIGLIA DI PARTENZA

Max Verstappen Red Bull 1:22:109 Lewis Hamilton Mercedes +0.371 Lando Norris McLaren +0.822 Sergio Perez Red Bull +0.838 Carlos Sainz Ferrari +0.883 Valtteri Bottas Mercedes +0.927 Charles Leclerc Ferrari +0.995 Yuki Tsunoda Alpha Tauri +1.111 Esteban Ocon Alpine +1.280 Daniel Ricciardo McLaren +1.300

MOMENTI CHIAVE

Q1 - Le Mercedes mostrano subito tutta la loro solidità sul giro secco, Hamilton precede Bottas e Verstappen. In fondo è Kimi Raikkonen a pagare più di tutti la breve bandiera rossa per un birillo in pista: il finlandese deve infatti abortire il giro su gomma nuova e col giro successivo non riesce a passare la tagliola.

Q2 - E' la sessione decisiva per la scelta delle gomme da gara, e davanti tutti montano le medie gialle. Comprese le Alpha Tauri, chiamate a fare la loro parte dai cugini della Red Bull. Tempi sufficienti sia per Hamilton che per Verstappen, ma l'olandese prova un (nefasto o strategico, si vedrà in gara) secondo giro con cui spiattella le coperture. Cambio completo di strategia: le due Red Bull montano gomme rosse e con quelle si qualificano, ribaltando la strategia degli avversari. Sarà un vantaggio nelle prime fasi, un probabile svantaggio per il resto della gara, dove Mercedes avrà una gamma di scelte strategiche più ampia ed elastica.

Q3 - Consapevole di doversi difendere attaccando, in casa Red Bull - dove già si è optato per un ala posteriore molto scarica per il dritto - decidono di sacrificare il primo tentativo di Perez per fare in modo che il messicano offra due scie a Verstappen. L'olandese centra un clamoroso 1'22"109 che tiene a distanza Hamilton e gli assicura la pole position.

Seguono aggiornamenti!

Da Lauda a Grosjean, gli incidenti miracolosi della F1

GP Abu Dhabi FP3: Hamilton vola davanti a Verstappen; 8° Sainz, 10° Leclerc 3 ORE FA