La gara decisiva, quella che può regalargli il primo titolo mondiale della carriera, è in programma domani ma se è vero il detto che chi bene comincia è a metà dell’opera allora Max Verstappen può essere davvero ottimista, visto che scatterà dalla pole position per la decima volta in questo fantastico 2021 . L’olandese della Red Bull ha capitalizzato al massimo la strategia messa in atto dal proprio box e il gioco di scie del compagno di squadra Sergio Perez, piazzando un formidabile 1’22”109 che gli ha permesso di eguagliare un mostro sacro come Ayrton Senna, unico altro pilota a regalare alla Honda 10 pole position in una stagione. È anche e soprattutto per questo motivo che al parco chiuso, Verstappen esibisce il sorriso migliore per complimentarsi con gli uomini del box e rispondere alle domande di David Coulthard al parco chiuso.

Questa pole position mi dà una sensazione fantastica. Abbiamo decisamente migliorato la vettura in qualifica rispetto a quanto visto nelle prove libere. Questo weekend, dopotutto, abbiamo vissuto un po’ troppo di alti e bassi, ma non è mai semplice contando quando stia andando forte la Mercedes in questo periodo. A questo punto guardo avanti a quello che succederà domani. Per il momento non abbiamo ancora fatto niente, i punti saranno consegnati al termine della gara. Inizierò con le gomme soft a differenza di Lewis Hamilton che avrà le medie. Mi sentivo bene con entrambe le mescole, ma forse alla sera saranno meglio le morbide. L’importante sarà compiere una buona partenza e fare la mia gara al meglio, cercando il massimo risultato finale. La pole mi ha tolto un peso dalle spalle? Sono più sollevato, certo. Io faccio sempre del mio meglio, la scuderia mi concede una vettura eccezionale ogni volta e proviamo a esprimere il nostro massimo. Oggi ci siamo riusciti”.

Ad applaudire l’ottimo lavoro dell’arcirivale al termine dell’ultimo qualifica della stagione c’è anche Lewis Hamilton, che commenta così a caldo il suo secondo tempo.

Max ha fatto un grande giro, non potevamo avvicinare quel tempo. Sono comunque contento di essere in prima fila e pensiamo di avere un vantaggio dal partire con le medie. Ho perso qualcosa nel primo tentativo della Q3 in curva-5, ma nell’ultimo giro ho estratto il meglio che potevo. Il crono di Verstappen era imbattibile e ha meritato la pole. Comunque domani si assegneranno i punti e magari anche con la strategia faremo la differenza”.

