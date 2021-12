Si è appena concluso a Yas Marina il primo atto ufficiale del lungo weekend che assegnerà il titolo piloti nel Mondiale di Formula Uno 2021. Max Verstappen e Lewis Hamilton, appaiati in testa alla classifica generale del campionato prima dell’ultimo GP stagionale, hanno infatti parlato fianco a fianco in conferenza stampa alla vigilia di un venerdì riservato alle prove libere del GP di Abu Dhabi.

"È il momento più importante della mia carriera in Formula 1 - esordisce l'olandese della Red Bull -. Comunque questa stagione è stata molto piacevole, dopo l’anno scorso non avevo tante speranze di ritrovarmi qui a fine campionato in lotta per il titolo. Fin dall’inizio però siamo stati molto competitivi e abbiamo ottenuto dei buoni risultati. Abbiamo avuto anche un po’ di sfortuna, però nel complesso possiamo essere fieri del lavoro di squadra che ci ha portato fino a qui“. Verstappen torna anche sulla penalità subita durante il Gran Premio di domenica scorsa in Arabia Saudira: "Chiaramente le regole non valgono per tutti, la mia manovra difensiva è stata replicata da altri piloti ma per loro non è scattata alcuna sanzione. E quindi non capisco, perché per me era solo correre duro".

"Possibile incidente con Hamilton? Ne parlano i media"

"In questi giorni di pausa sono stato a Dubai trascorrendo qualche serata con gli amici e con la mia famiglia. Ho celebrato anche il compleanno della mia ragazza. Certo, la Formula 1 è importante, ma non bisogna dimenticare queste cose che sono altrettanto importanti. Comunque il meteo è stato buono, quindi non mi ha ricordato l’inverno che c’è in Europa", prosegue Verstappen.

Il pilota della Red Bull ha poi risposto a una domanda su un possibile incidente con Hamilton: "Come pilota non ci pensi, pensi a fare il meglio durante il weekend e provi a vincere la gara. Però poi senti che se ne parla tra i media. Non ho molto da dire a riguardo, io penso solo a lavorare. Una eventuale decurtazione di punti in campionato? C’è questa possibilità e non credo che ci sia bisogno di ricordarla. Può essere applicata ogni weekend, non credo sia stato aggiunto nulla al regolamento per l’ultimo GP", conclude.

