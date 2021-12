La prima sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi 2021 è andata in archivio a Yas Marina per la Formula Uno con il miglior tempo assoluto di Max Verstappen, che ha fermato il cronometro in 1’25″009 precedendo entrambe le Mercedes ed il compagno di squadra Sergio Perez in classifica. L’olandese della Red Bull ha trovato subito un buon feeling con la sua vettura sulla nuova versione del lay-out emiratino (pista più corta e veloce rispetto al passato, 12″ in meno rispetto alle FP1 del 2020), rifilando 196 millesimi al finlandese Valtteri Bottas e 346 millesimi al rivale britannico Lewis Hamilton.

Ad

Quest’ultimo ha dimostrato però un potenziale maggiore, infatti il suo giro più veloce (1’25″042, a 33 millesimi da Max) è stato cancellato per aver oltrepassato di pochi centimetri i limiti della pista in uscita dall’ultima curva. In generale Mercedes ha fatto la differenza nel primo settore, soffrendo poi più del previsto nel T2 rispetto a Verstappen, ma questi riscontri potrebbero cambiare già tra poche ore in FP2 con temperature più basse in notturna (le condizioni in cui si svolgeranno qualifiche e gara).

GP Abu Dhabi Vettel: "Tifo Verstappen, non voglio Lewis superi Schumacher" 18 ORE FA

Quarta posizione a 354 millesimi dal leader del campionato per il messicano Sergio Perez con la Red Bull, precedendo l’AlphaTauri di un ottimo Yuki Tsunoda (a 369 millesimi) e l’Alpine di Fernando Alonso (a 0.616). Settimo il francese Pierre Gasly (AlphaTauri) a 813 millesimi, davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz rispettivamente a 837 e 877 millesimi di gap dalla testa. Completa la top10 a poco meno di 1″ da Verstappen l’Aston Martin di Sebastian Vettel.

CLASSIFICA FP1 GP ABU DHABI 2021 F1

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:25.009 5

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.196 5

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.346 6

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.354 4

5 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.369 4

6 Fernando ALONSO Alpine+0.616 4

7 Pierre GASLY AlphaTauri+0.813 3

8 Charles LECLERC Ferrari+0.837 4

9 Carlos SAINZ Ferrari+0.877 5

10 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.998 3

11 Esteban OCON Alpine+1.016 4

12 Lando NORRIS McLaren+1.114 4

13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.180 4

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.400 3

15 Lance STROLL Aston Martin+1.599 4

16 Daniel RICCIARDO McLaren+1.667 3

17 Jack AITKEN Williams+2.472 4

18 Nicholas LATIFI Williams+2.478 6

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.689 3

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+3.296 3

"Ciao Palermo, Monza is calling": Verstappen, che cavalcata

GP Abu Dhabi Atto finale ad Abu Dhabi: l'inerzia è per Lewis, la pista per Max 21 ORE FA