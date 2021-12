Max Verstappen (Red Bull) e Lewis Hamilton (Mercedes) sono a pari punti in vista della Il leader del Mondialesono a pari punti in vista della gara decisiva per il titolo mondiale sul circuito di Yas Marina. L'inglese ha il vento in poppa sotto molti punti di vista: potenza del motore, mentalità, esperienza ma chi è davvero favorito e perché? Andiamolo a scoprire...

La Red Bull ha archiviato la polemica di Jeddah sul DRS, concludendo che l’alettone posteriore della Mercedes non presentava alcuna flessibilità sospetta. Al contrario, l'RB16B dell'olandese ha sofferto una mancanza di velocità massima in Arabia Saudita. E anche se Max Verstappen ha toccato i 323 km/h in Q3, è perché ha beneficiato della scia di diversi piloti alla fine dei giri. Normalmente viaggiava a 319 km/h.

L'ottimismo è dunque fuori luogo sul circuito di Yas Marina, che privilegia ancora di più la potenza in quanto liberato dalle sue prime due chicane. Christian Horner, il team manager, è stato chiaro: le lunghe sequenze di Abu Dhabi, da percorrere a pieno motore, giocano a favore della Mercedes. Un jolly nel motore? Nemmeno. Sabato mattina, la Honda non dovrebbe installare un nuovo blocco nove in RB16B n° 33 perché i 7 cavalli in più che porterebbe sono considerati insufficienti in relazione all'handicap di cinque posti di penalità che provocherebbero.

Per quanto riguarda l'affidabilità, Verstappen si è lamentato ancora a Jeddah per la sincronizzazione del cambio che gli aveva fatto saltare una partenza a San Paolo, e per la mancanza di potenza all'inizio della gara domenica scorsa a causa di un momentaneo problema con la ricarica dell'energia.

Il suo famoso No. 5 V6, chiamato "motore a razzo", è stato messo alla prova nei tre giorni di competizione a San Paolo e nei due a Jeddah. Questo motore ha dato al britannico un bel vantaggio a Jeddah: 325 km/h in Vmax o 6 km/h in più rispetto alla Honda della Red Bull avversaria. Questo V6 non sperimenterà il drastico calo di potenza che un motore usato incontra a fine carriera, ma attenzione comunque: tutte le periferiche (batterie, turbo, centralina) hanno funzionato su uno o più blocchi. In breve, questo propulsore non è un'assicurazione per tutti i rischi.

Lewis Hamilton in the final stage of the race ahead of Max Verstappen during the Grand Prix Formula One of Saudi Arabia on December 05, 2021 in Jeddah, Saudi Arabia Credit Foto Getty Images

L’olandese deve ancora imparare a moderare il suo ardore: troppo spesso un eccesso di fiducia gli ha giocato brutti scherzi. Alla fine della Q3 a Jeddah, quando aveva un comodo vantaggio sulla pole position di Lewis Hamilton ma ha steccato all'ultima curva. "Ho visto che avevo 0"3, e ho pensato che c'era ancora qualcosina da guadagnare", ha spiegato. "Rischia sempre tutto", si è lamentato Helmut Marko.

In qualifica lo abbiamo anche visto raschiare il fondo piatto mentre passava sui cordoli così come in gara, cosa che ha accelerato il degrado delle sue gomme. Questione di strategia, Max rischia appena la partenza è brutta: a Jeddah è partito con gomme “medie” per compensare la retrocessione alle spalle di Esteban Ocon (Alpine) e Lewis Hamilton. E non ha retto la concorrenza delle “dure” montate da Hamilton.

Un duello in pista fra Hamilton e Verstappen nell'ultimo GP Credit Foto Getty Images

La sua forza è quella di riuscire sempre a ribaltare una situazione nata male come a San Paolo, dove ha vinto subendo 24 posizioni di penalità. In termini di strategia, si è calmato dopo la sua scommessa fallita al Gran Premio di Turchia, dove ha insistito per rimanere in pista. Da allora, ha seguito le raccomandazioni della sua squadra.

Max Verstappen arriva ad Abu Dhabi come "campione uscente": è stato lui a vincere lo scorso anno davanti a Valtteri Bottas e a un Lewis Hamilton ancora scosso dal Covid. Un cambio d’approccio all’ultima battuta sarebbe eclatante. A Max non interessa aver guidato il Mondiale per sei GP consecutivi, a lui interessa chiudere in testa alla fine dell’ultimo GP stagionale.

Conosce l'odore degli scontri finali meglio di chiunque altro. L'ha detto lui: questa è la decima volta che lotta per il titolo, e ciò costituisce un vantaggio innegabile. E poi, Abu Dhabi è uno dei suoi appuntamenti preferiti: detiene il record di pole position e vittorie (5). Si dovrà gestire durante le prove, evitare gesti imprudenti come durante le libere 3 a Jeddah, dove ha intralciato pericolosamente Pierre Gasly (AlphaTauri) e Nikita Mazepin (Haas) nella stesso giro. Perché la minaccia è molto concreta: se l'è cavata con un rimprovero, il suo 2° stagionale, e al suo 3° scatterà una penalità di 10 posti in griglia.

Lewis Hamilton sorridente dopo la seconda pole position consecutiva, la 103ª della sua carriera Credit Foto Getty Images

Sergio Pérez commette troppi errori per poter svolgere un ruolo di aiutante. Sempre lontano dalla pole position e con una sola comparsa in prima fila nella sua carriera (Imola 2021), il messicano potrebbe giocare un ruolo nel caso la squadra gli concedesse pista per intralciare Hamilton. Ha infilato due sorpassi sul britannico quest'anno, a Monaco e Baku.

Max Verstappen und Sergio Perez in Austin Credit Foto Getty Images

Valtteri Bottas si è assicurato il terzo posto domenica scorsa in Arabia Saudita. A Montmelo ha fato tutto bene: ha protetto Lewis Hamilton in partenza e si è offerto di rallentare Max Verstappen all'inizio della gara, con successo. Questa è una buona notizia per Lewis Hamilton: prima di dire addio alla Mercedes, il finlandese è pronto ad aiutarlo a conquistare la corona, e la sua abilità nel Q3) può permettergli di giocare un ruolo importante. A differenza di "Checo" Perez.

Ultima gara insieme per Lewis Hamilton (Mercedes) e Vallteri Bottas (Mercedes) Credit Foto Getty Images

È un po' un suo problema: MV33 ha perso 4 dei suoi 5 testa a testa quest'anno contro l'inglese, a Sakhir, Montmelo, San Paolo e Jeddah. Ha vinto solo la gara a Castellet.

Escludendo quelli finiti male (Silverstone, Monza), Lewis Hamilton ha vinto tre volte nel 2021 grazie a sorpassi in gara sull'olandese (Montmelo, San Paolo e Jeddah).

Hamilton: "Continuiamo a combattere contro il razzismo"

