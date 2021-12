Il mondiale più bello si è chiuso nel modo più brutto, con una squadra che Michael Masi che probabilmente avrebbe fatto meglio a fare lo chef. , con una squadra che ha provato a vincerlo in tribunale , ribaltando davanti ai commissari il verdetto della pista. Verstappen e Hamilton non meritavano un epilogo così . Sono stati straordinari protagonisti di una stagione incredibile che ci ricorderemo per sempre. A non essere all’altezza è stato ancora una volta il commissario di gara, quel

Ad Abu Dhabi ha sbagliato due volte dopo il crash di Latifi: avrebbe potuto esporre bandiera rossa, sospendere la gara e farla ripartire con gomme nuove per tutti e quattro giri per giocarsi tutto. L’ha fatta proseguire, ma ha cambiato le regole in corso d’opera facendo ripartire la gara per un solo giro quando non tutti i doppiati si erano sdoppiati come richiederebbero le regole. La Mercedes si è appellata, ma il ricorso è stato respinto. Oggi sappiamo che le regole possono essere cambiate in corsa, a piacimento dei commissari. Non avrebbe avuto senso ribaltare il risultato del mondiale per una questione del genere. Già è abbastanza assurdo che a far cambiare rotta al campionato sia stato Latifi con il suo incidente… Ma la Formula 1 deve avere regole certe, non interpretabili per favorire lo spettacolo. Questo è ancora uno sport e certe decisioni sembrano prese solo per aumentare lo spettacolo. Qualcosa va rivisto.

Tutto ciò non deve appannare il titolo di Max Verstappen che lo ha ampiamente meritato in pista, nonostante l’errore clamoroso al via dell’ultimo gran premio. Max ha vinto 10 gare in stagione, ha ottenuto più pole del suo avversario, ha combattuto dal primo all’ultimo gran premio con la sfrontatezza dei giovani e l’incoscienza che spesso è la loro forza. Nella Red Bull ha trovato la squadra perfetta, un team che sa inventarsi soluzioni alternative, che ha come mission quella di ribaltare l’establishment. Insieme hanno costruito un sogno all’altezza di quello che aveva portato Vettel a diventare il più giovane dei campioni.

La verità è che come nella finale olimpica dell’alto tra Tamberi e Barshim ci sarebbe stato bisogno di un mondiale per due perché anche Lewis è stato straordinario, soprattutto dal Brasile in poi. E’ stato meglio lui della Mercedes, va detto. Non gli è bastato per conquistare l’ottavo titolo, superare definitivamente Schumacher, ma quello che ha fatto dopo la sconfitta, è davvero fuori dal comune. I complimenti prima privati e poi pubblici a Max sottolineano una volta in più la grandezza dell’uomo che c’è oltre al campione. Lewis ha perso meglio di Toto Wolff. Ha dato una lezione anche nella sconfitta. Due grandi campioni. Due marziani. Con un direttore di gara all’altezza solo dei puffi.

