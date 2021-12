Nonostante sia sbarcato da relativamente poco nel panorama della Formula Uno, siamo giunti alla 13a edizione del Gran Premio di Abu Dhabi e, dopo diverse edizioni nelle quali era solamente il modo per darsi l’arrivederci alla nuova annata, questa volta la gara che si corre sul circuito di Yas Marina (riveduto e corretto per aumentare le chance di sorpasso) sarà una pietra miliare della storia del motorsport.

Max Verstappen e Lewis Hamilton arrivano sul Golfo Persico a parità di punti, pronti per l’ennesima battaglia che consegnerà ad uno dei due grandi rivali il tanto agognato titolo 2021, dopo 22 tappe vissute con il cuore in gola. Ma, al netto delle modifiche al lay-out della pista emiratina, verso chi puntano i precedenti? Il Gran Premio di Abu Dhabi è stato vinto in totale da 4 scuderie: Mercedes (6 volte), Red Bull (4 volte), quindi una a testa per Lotus e McLaren. Andiamo, quindi, a ripercorrere con la memoria questi precedenti.

Ad

GP Abu Dhabi GP di Abu Dhabi 2021 in Diretta tv e Live-Streaming 15 ORE FA

L’esordio della gara di Yas Marina porta la data del primo novembre 2009 e vide il successo di Sebastian Vettel allora in Red Bull davanti al compagno di squadra Mark Webber ed a Jenson Button (McLaren). Lewis Hamilton, che scattava dalla pole position, si è ritirato dopo 20 giri per un problema ai freni.

Passiamo al 2010 con il clamoroso successo di Seb Vettel che, in un colpo solo, fa sua gara e titolo, mentre Fernando Alonso, settimo, rimaneva beffato alle spalle di Vitalj Petrov. Lewis Hamilton chiuse al secondo posto davanti a Jenson Button.

Edizione 2011. Arriva il primo successo di Lewis Hamilton nel Golfo Perisco con 8.4 secondi di vantaggio su Fernando Alonso mentre completa il podio il solito Jenson Button.

Nel 2012 grande impresa di Kimi Raikkonen che approfitta degli errori di Seb Vettel per vincere la gara davanti a Fernando Alonso e proprio al tedesco costretto più volte a rimontare dai bassifondi, fino ad un clamoroso terzo posto. Lewis Hamilton out per incidente.

L’inglese cambia casacca nel 2013 e sbarca in Mercedes, ma in gara si deve accontentare del 7° posto. Vittoria ancora per Seb Vettel davanti a Mark Webber ed a Nico Rosberg.

Partendo dal 2014 si dà il via al dominio Mercedes. Pole di Nico Rosberg su Lewis Hamilton, ma è l’inglese a festeggiare al traguardo davanti a Felipe Massa e Valtteri Bottas.

Passiamo al 2015 con pole position e successo di Nico Rosberg davanti a Lewis Hamilton e Kimi Raikkonen su Ferrari, mentre Max Verstappen fa capolino a Yas Marina con un 16° posto ad un giro di distacco.

Il 2016 vive sulla battaglia in casa Mercedes per il titolo. Lewis Hamilton centra la pole position e vince la gara, tenendo il gruppo compatto confidando in un attacco a Nico Rosberg che, invece, chiude alle sue spalle e vince il campionato. Terzo Sebastian Vettel su Ferrari, davanti ad un lanciatissimo Max Verstappen su Red Bull.

Nel 2017 prosegue il dominio del team di Brackley, con pole e trionfo di Valtteri Bottas, davanti proprio a Lewis Hamilton ed a Sebastian Vettel. Max Verstappen chiude quinto a 46.2 secondi.

Tocca al 2018 ma è ancora pole e successo per Lewis Hamilton che precede Sebastian Vettel e Max Verstappen che conquista il suo primo podio in quel di Yas Marina.

Nel 2019 il risultato non cambia. Lewis Hamilton scatta davanti a tutti e vince in scioltezza con 16.7 secondi proprio su Max Verstappen, mentre al terzo posto si classifica Charles Leclerc al primo podio ad Abu Dhabi con la Ferrari.

Chiudiamo con l’ultima edizione, quella del 2020. L’escalation di Max Verstappen prosegue e l’olandese centra pole position e vittoria davanti a Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, reduce dalla positività al Covid-19.

Nel complesso, quindi, Lewis Hamilton ha vinto 5 volte a Yas Marina, contro le 3 di Sebastian Vettel e il singolo successo di Max Verstappen, Kimi Raikkonen, Valtteri Bottas e Nico Rosberg. L’inglese domina la scena anche in fatto di pole position, con 5, contro le 2 di Sebastian Vettel e Nico Rosberg e la singola partenza al palo di Mark Webber, Valtteri Bottas e Max Verstappen.

Formula 1 in lutto: è morto Frank Williams, aveva 79 anni

GP Abu Dhabi Verstappen-Hamilton a pari punti ad Abu Dhabi: le combinazioni 05/12/2021 A 23:13