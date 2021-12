Equipe giocando con il nome di battesimo del nuovo Campione del Mondo Max Verstappen. Come sempre "definitiva" la prima del quotidiano sportivo francese: "Il massimo della follia", titola l'giocando con il nome di battesimo del nuovo Campione del MondoCome sempre "definitiva" la prima del quotidiano sportivo francese: il pieno di follia lo abbiamo fatto veramente nella giornata di domenica in effetti. Riviviamo l'ultimo, folle, Gran Premio del Mondiale 2021 attraverso le prime pagine dei quotidiani internazionali...

Sorpasso da cinema

La Gazzetta dello Sport gioca sul tema del sorpasso accorpando quello decisivo per il titolo di Verstappen all'ultimo giro con quello dell'Inter sulle rivali Milan e Napoli nel campionato italiani. "GP folle", anche per la Rosea: è l'aggettivo più ricorrente nel Day After...

Per il Corriere dello Sport è un finale da film. Già, applausi scroscianti per lo sceneggiatore a questo punto, no?

C'è chi "rosica"

Robbed, è invece l'aggettivo più ricorrente per la stampa inglese. Lewis Hamilton sarebbe dunque stato "derubato" del titolo a seguito dell'entrata in gioco della safety car con codazzo di polemiche annesse...

Max Pain, dunque, per l'Inghilterra nel quadro del loro drammatico 2021, sportivamente parlando s'intende...

Dall'Olanda

Per l'Olanda quella del 12/12/2021 è giustamente una data storica. Non servono orpelli per celebrarla...

"Ciao Palermo, Monza is calling": Verstappen, che cavalcata

